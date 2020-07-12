Німецькі проститутки вимагають відкриття борделів

Повії німецького Гамбургу провели демонстрацію, вимагаючи відкриття борделів, зачинених внаслідок пандемії корона вірусу.

Як повідомляє Reuters, секс-працівники кажуть, що борделі є не більш небезпечними, аніж магазини, ресторани та бари, чия діяльність знову дозволена.

"Найстаріша професія потребує вашої допомоги", - написано на одному з плакатів. Як повідомляється, деякі протестувальники носили театральні маски, в той час як один грав народні пісні на скрипці.

Асоціація секс-робітників, яка організувала протест, каже, що тривале закриття ліцензованих приміщень вимушує деяких вулиць на вулицю, що є незаконним та набагато небезпечнішим та негігієнічним способом роботи.

На думку асоціації, борделі можуть легко впровадити заходи з пандемічної безпеки, прийняті іншими галузями, включаючи маски для обличчя, вентиляцію приміщень та запис контактних даних відвідувачів.

"Проституція не несе більшого ризику зараження, ніж інші послуги, пов’язані з тілом, як масаж, косметика або навіть танці або контактні види спорту", - йдеться в повідомленні асоціації.

"Гігієна - частина бізнесу в галузі проституції",- додають вони.

Нагадаємо, проституція - легальний бізнес у Німеччині вже майже два десятиліття. Щоб уповільнити поширення вірусу, влада країни минулого місяця закрила борделі разом з іншими не критично важливими підприємствами, такими як ресторани та нічні клуби. Як наслідок - тисячі іноземних повій у Німеччині стали безпритульними.