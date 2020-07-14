За місяці карантину економіка Британії впала майже на 20%

Через наслідки карантину економіка Британії за три місяці до травня 2020 року скоротилася на 19,1%.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, такі дані оприлюднив Офіс національної статистики.

Хоча у травні вже спостерігалося певне зростання через послаблення обмежень – на 1,8%, це не допомогло компенсувати падіння на 6,9% у березні та рекордні 20,4% у квітні.

"Станом на травень, економіка залишалася все ще на чверть меншою, ніж у лютому, перед тим як вплив пандемії став відчутним наповну", - зазначає представник Офісу національної статистики Джонатан Етов.

Зростання у травні виявилося меншим, ніж очікувані 5%.

Канцлер казначейства Ріші Сунак зазначив, що ці цифри "відображають масштаб викликів, які стоять перед країною" та що уряд готує план підтримки робочих місць – щоб "захистити, підтримати і створити робочі місця, коли ми будемо безпечно відкривати економіку".

За його словами, у ці заходи планують вкласти до 30 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони та очікує падіння на 8,7%.