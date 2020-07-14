Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У 2019 році кількість терактів в країнах ЄС продовжила зменшуватися

У Бельгії вперше за 4 місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов

Україна вважає передчасною версію Ірану про причину збиття літака МАУ 






За місяці карантину економіка Британії впала майже на 20%

Вівторок, 14 липня 2020, 10:26

Через наслідки карантину економіка Британії за три місяці до травня 2020 року скоротилася на 19,1%.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, такі дані оприлюднив Офіс національної статистики.

Хоча у травні вже спостерігалося певне зростання через послаблення обмежень – на 1,8%, це не допомогло компенсувати падіння на 6,9% у березні та рекордні 20,4% у квітні.

 

"Станом на травень, економіка залишалася все ще на чверть меншою, ніж у лютому, перед тим як вплив пандемії став відчутним наповну", - зазначає представник Офісу національної статистики Джонатан Етов.

Зростання у травні виявилося меншим, ніж очікувані 5%.

Канцлер казначейства Ріші Сунак зазначив, що ці цифри "відображають масштаб викликів, які стоять перед країною" та що уряд готує план підтримки робочих місць – щоб "захистити, підтримати і створити робочі місця, коли ми будемо безпечно відкривати економіку".

За його словами, у ці заходи планують вкласти до 30 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони та очікує падіння на 8,7%

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Економічна криза
powered by lun.ua