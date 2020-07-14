За месяцы карантина экономика Британии упала почти на 20%

Из-за последствий карантина экономика Великобритании за три месяца до мая 2020 года сократилась на 19,1%.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, такие данные обнародовал Офис национальной статистики.

Хотя в мае уже наблюдался определенный рост из-за ослабления ограничений - на 1,8%, это не помогло компенсировать падение на 6,9% в марте и рекордные 20,4% у в апреле.

"По состоянию на май, экономика оставалась все еще на четверть меньше, чем в феврале, перед тем как влияние пандемии стал ощутимым на полную", - отмечает представитель Офиса национальной статистики Джонатан Этов.

Рост в мае оказался меньше ожидаемых 5%.

Канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что эти цифры "отражают масштаб вызовов, которые стоят перед страной" и что правительство готовит план поддержки рабочих мест - чтобы "защитить, поддержать и создать рабочие места, когда мы будем безопасно открывать экономику".

По его словам, в эти мероприятия планируют вложить 30 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны и ожидает падения на 8,7%.