Австрія до кінця липня заборонила авіарейси з ще 10 країн
Вівторок, 14 липня 2020, 13:08
Австрія до кінця липня заборонила авіарейси із ще 10 країн у зв’язку з погіршенням в них ситуації з коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wiener Zeitung.
Починаючи з четверга, 16 липня, заборона пошириться на усі країни Західних Балкан, також Болгарію, Румунію, Молдову та Єгипет.
Водночас, з 16 липня знімуть заборону на авіарейси з італійської Ломбардії.
Ще раніше заборона діяла для рейсів з Британії, Португалії, Швеції, України, Білорусі, Росії, Ірану та Китаю.
Втім, для окремих категорій авіарейсів можливі виключення – якщо це рейси "в інтересах республіки", рейси для перевезення пацієнтів, рейси з громадянами Австрії, які повертаються додому, медиками або ж сезонними працівниками, яких запросили на роботу в країну.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua