Австрія до кінця липня заборонила авіарейси з ще 10 країн

Австрія до кінця липня заборонила авіарейси із ще 10 країн у зв’язку з погіршенням в них ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wiener Zeitung.

Починаючи з четверга, 16 липня, заборона пошириться на усі країни Західних Балкан, також Болгарію, Румунію, Молдову та Єгипет.

Водночас, з 16 липня знімуть заборону на авіарейси з італійської Ломбардії.

Ще раніше заборона діяла для рейсів з Британії, Португалії, Швеції, України, Білорусі, Росії, Ірану та Китаю.

Втім, для окремих категорій авіарейсів можливі виключення – якщо це рейси "в інтересах республіки", рейси для перевезення пацієнтів, рейси з громадянами Австрії, які повертаються додому, медиками або ж сезонними працівниками, яких запросили на роботу в країну.