Австрия до конца июля запретила авиарейсы еще из 10 стран в связи с ухудшением в них ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Wiener Zeitung.

Начиная с четверга, 16 июля, запрет распространится на все страны Западных Балкан, а также Болгарию, Румынию, Молдову и Египет.

В то же время, с 16 июля снимут запрет на авиарейсы из итальянской Ломбардии.

Еще ранее запрет действовал для рейсов из Британии, Португалии, Швеции, Украины, Беларуси, России, Ирана и Китая.

Впрочем, для отдельных категорий авиарейсов могут быть исключения - если это рейсы "в интересах республики", рейсы для перевозки пациентов, рейсы с гражданами Австрии, которые возвращаются домой, медиками или сезонными работниками, которых пригласили на работу в страну.