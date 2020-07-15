Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі словацьким колегою Іваном Корчоком питання відновлення функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород" і стан роботи над проєктом двосторонньої Угоди про регулярне авіасполучення.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Україна виконала вимоги для підписання угоди та очікує від Словаччини оперативного завершення внутрішньодержавних процедур з підготовки документу до підписання", - зазначив Кулеба.

Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь.

Нагадаємо, 10 червня український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода, що дозволить розблокувати його роботу.

Сторони планують підписати угоду в рамках офіційного візиту Зеленського до Словаччини.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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