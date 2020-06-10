Уряд планує у липні підписати угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

Український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода, що дозволить розблокувати його роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у своєму Telegram.

За словами міністра, підписання угоди нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси.

"Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок – підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні", - повідомив Криклій.

Про те, що Україна і Словаччина наблизилися до розблокування аеропорту "Ужгород", повідомлялось в грудні минулого року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій 18 грудня розповів, що на переговорах зі словацькою стороною дійшли згоди щодо редакції проєкту угоди.

Тоді Криклій заявив, що українська сторона максимально швидко забезпечить проходження внутрішньодержавних процедур погодження та сподівається на такі самі дії словацької сторони.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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