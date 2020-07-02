У Польщі ДТП за участі автобуса і 2-х вантажівок, понад 20 постраждалих

У Сілезькому воєводстві Польщі сталася ДТП за участі двох вантажівок та великого пасажирського автобуса, травмовані більше 20 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це інформують низка ЗМІ, серед яких Onet та RMF FM.

Аварія сталася на автошляху DK1 біля міста Ченстохова близько 14-00 за місцевим часом. Після зіткнення одна з вантажівок загорілася. Серйозно постраждала передня та передня бокова частина автобуса.

⛔ #UWAGA ⛔ Poważny wypadek na DK1 w miejscowości Bogusławice koło Częstochowy z udziałem dwóch samochodów ciężarowych... Опубліковано Waszym Okiem - Radio Bielsko Четвер, 2 липня 2020 р.

В автобусі були приблизно 40 пасажирів, у тому числі іноземці. Чи були серед них українці - не повідомляється.

Більшість людей змогли вийти з салону самостійно. Водій, через значні пошкодження передньої частини автобуса, виявився заблокованим. На цей час його вже витягли.

Інформація про постраждалих постійно оновлюється. Спершу у повідомленнях від медиків йшлося про 24 травмованих, з яких 4 – із серйозними травмами. Згодом заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска заявив про 32 постраждалих, з яких 6 із серйозними травмами.

На місце прибули 4 медичні гелікоптери та кілька пожежних бригад. Вантажівку вже загасили. З'ясувалося, що у ній були небезпечні речовини. Які саме – невідомо, тому що супровідні документи згоріли.

Фото: OSP Kruszyna

Дорога повністю перекрита, на місці залишаються працівники служб надзвичайних ситуацій.