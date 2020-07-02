В Польше ДТП с участием автобуса и двух грузовиков, более 20 пострадавших

В Силезском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух грузовиков и большого пассажирского автобуса, травмированы более 20 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом информируют ряд СМИ, среди которых Onet та RMF FM.

Авария произошла на автодороге DK1 у города Ченстохова около 14:00 по местному времени. После столкновения один из грузовиков загорелся. Серьезно пострадали передняя и передняя боковая часть автобуса.

⛔ #UWAGA ⛔ Poważny wypadek na DK1 w miejscowości Bogusławice koło Częstochowy z udziałem dwóch samochodów ciężarowych... Опубліковано Waszym Okiem - Radio Bielsko Четвер, 2 липня 2020 р.

В автобусе были примерно 40 пассажиров, в том числе иностранцы. Были ли среди них украинцы - не сообщается.

Большинство людей смогли выйти из салона самостоятельно. Водитель из-за значительных повреждений передней части автобуса оказался заблокированным. В настоящее время его уже вытащили.

Информация о пострадавших постоянно обновляется. Сначала в сообщениях от медиков речь шла о 24 травмированных, из которых 4 - с серьезными травмами. Впоследствии заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска заявил о 32 пострадавших, из которых 6 - с серьезными травмами.

На место прибыли 4 медицинских вертолета и несколько пожарных бригад. Грузовик уже потушен. Выяснилось, что в нем - опасные вещества. Какие именно - неизвестно, потому что сопроводительные документы сгорели.

Фото: OSP Kruszyna

Дорога полностью перекрыта, на месте остаются работники ГО и ЧС.