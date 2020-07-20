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У Словаччині перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі  

Понеділок, 20 липня 2020, 13:33

У центральній Словаччині сталася аварія за участю автобуса, який перевозив дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Аварія сталася в напрямку міста Ружомберок в районі села Коритниця. На місці події працюють два десятки пожежників.

За останніми даними, в результаті аварії автобуса постраждали 5 осіб (4 дитини і 1 дорослий). В даний час вони перебувають під опікою служби швидкої медичної допомоги.

У момент аварії в автобусі перебували 32 пасажири (у тому числі 29 дітей).

 

Про обставини ДТП не повідомляється.

В поліції повідомили, що попередньо тестування не виявило алкогольного сп'яніння у водія.

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