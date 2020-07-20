В Словакии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
Понедельник, 20 июля 2020, 13:33
В центральной Словакии произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Авария произошла в направлении города Ружомберок в районе села Коритница. На месте происшествия работают два десятка пожарных.
По последним данным, в результате аварии автобуса пострадали 5 человек (4 ребенка и 1 взрослый). В настоящее время они находятся под опекой службы скорой медицинской помощи.
В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира (в том числе 29 детей).
Об обстоятельствах ДТП не сообщается.
В полиции сообщили, что предварительно тестирование не выявило алкогольного опьянения у водителя.
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