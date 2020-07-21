Зеленський призначив Пристайка послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ президента.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії" - йдеться у тексті указу.

До червня цього року Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС. У 2017-19 роках він був послом України при НАТО.

Іншим указом Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла у Британії. Вона працювала послом у цій країні з 2015 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у четвер 4 червня звільнила з посади віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Вадим Пристайко пішов з уряду, оскільки на посаду віцепрем'єра європейської та євроатлантичної інтеграції було призначено Ольгу Стефанішину.

Детальніше про призначення Стефанішиної читайте у статті: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді