Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа.

До июня этого года Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД. В 2017-19 годах он был послом Украины при НАТО.

Другим указом Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла в Британии. Она работала послом в этой стране с 2015 года.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в четверг 4 июня уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Вадим Пристайко ушел из правительства, поскольку на должность вице-премьера европейской и евроатлантической интеграции была назначена Ольга Стефанишина.