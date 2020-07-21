У Румунії почав діяти новий закон, який не дозволить "коронахворим" уникати ізоляції

У Румунії набув чинності новий закон, який відтепер не дозволить хворим на коронавірус самовільно залишати лікарню та виходити з ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Проєкт був розроблений після того як Конституційний суд постановив, що ізоляція в домашніх умовах, карантин та госпіталізація не можуть бути застосовані виключно на основі міністерського розпорядження, навіть якщо йдеться про людину з підтвердженим зараженням.

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Новий закон передбачає, що люди, які прибувають з країн із високим епідеміологічним ризиком (де за останні 14 днів кількість заражень на 100 тис населення більша, ніж у Румунії), а також ті, хто контактували із зараженою людиною, зобов’язані самоізолюватися вдома чи іншому обраному місці, або в місці, визначеному владою.

Той, хто відмовляється або не дотримується цих правил, буде поміщений на лікарняний карантин і буде нести пов'язані з цим витрати.

Люди із підтвердженим діагнозом, незалежно від прояву симптомів, повинні бути госпіталізовані протягом 48 годин. Далі медики вирішують, чи продовжити госпіталізацію або ізоляцію в іншому місці, прикріпленому до медичної установи, чи відправити хворого на домашню самоізоляцію.

Рішення про карантин або ізоляцію може бути оскаржене в суді, але до тих пір, поки справа не буде вирішена, особа не може залишити приміщення без згоди лікаря.