В Румынии начал действовать новый закон, который не позволит "коронавирусным" больным избегать изоляции

В Румынии вступил в силу новый закон, который отныне не позволит больным коронавирусом самовольно покидать больницу и выходить из изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Проект был разработан после того как Конституционный суд постановил, что изоляция в домашних условиях, карантин и госпитализация не могут быть применены исключительно на основе министерского распоряжения, даже если речь идет о человеке с подтвержденным заражением.

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Новый закон предусматривает, что люди, прибывающие из стран с высоким эпидемиологическим риском (где за последние 14 дней количество заражений на 100 тыс населения больше, чем в Румынии), а также те, кто контактировали с зараженным человеком, обязаны самоизолироваться дома или другом выбранном месте, или в месте, определенном властями.

Тот, кто отказывается или не соблюдает эти правила, будет помещен на больничный карантин и будет нести связанные с этим расходы.

Люди с подтвержденным диагнозом, независимо от проявления симптомов, должны быть госпитализированы в течение 48 часов. Далее медики решают, продолжить госпитализацию или изоляцию в другом месте, прикрепленном к медицинскому учреждению, или отправить больного домашнюю самоизоляцию.

Решение о карантине или изоляции может быть обжаловано в суде, но до тех пор, пока решение не принято, лицо не может покинуть помещение без согласия врача.