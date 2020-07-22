У Гренландії проголосували за збереження данської статуї колоніальної доби

Жителі Гренландії проголосували за те, щоб зберегти суперечливу статую датсько-норвезького місіонера, яку розглядають як символ данського колоніалізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Статуя Ганса Егеде встановлена в місті Нуук, крихітній столиці величезного арктичного острова, на якому мешкає 56 тисяч людей. Минулого місяця статую облили червоною фарбою і написали "деколонізувати", що, ймовірно, пов'язано з глобальними антиколоніальними протестами.

Критики кажуть, що статуя є символом гноблення з боку колишнього колоніального правителя Данії. Дехто хоче помістити її в музей. Тож було ухвалене рішення провести голосування в інтернеті, яке тривало з 3 по 21 липня.

Згідно з результатами, 923 людини проголосували за те, щоб статую залишилася. 600 виступили за те, щоб її прибрати.

Гренландія була колонією Данії до 1953 року, коли вона стала частиною королівства Данія. Сьогодні Гренландія володіє широкою автономією, але все ще сильно залежить від грантів з Данії.

Егеде, народжений на півночі Норвегії, відкрив Гренландію як данську колонію на початку 18 століття. Він отримав королівську підтримку в тодішньому об’єднаному королівстві Данія-Норвегія, щоб дослідити Гренландію, сподіваючись відновити контакт з давно втраченими норвезькими поселенцями. Однак він не знайшов жодного - мешканці всі були інуїтами.

Він заснував торгову компанію та лютеранську місію поблизу сучасного Нуука.

Близько 23 тисяч жителів Гренландії могли взяти участь в опитуванні, але брак реклами і літній сезон могли вплинути на явку.

Остаточно долю статую вирішить місцева влада.