В Гренландии проголосовали за сохранение датской статуи колониальной эпохи

Жители Гренландии проголосовали за то, чтобы сохранить противоречивую статую датско-норвежского миссионера, которую рассматривают как символ датского колониализма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Статуя Ганса Эгеде установлена ​​в городе Нуук, маленькой столице огромного арктического острова, на котором проживает 56 тысяч человек. В прошлом месяце статую облили красной краской и написали "деколонизировать", что, вероятно, связано с глобальными антиколониальными протестами.

Критики говорят, что статуя является символом угнетения со стороны бывшего колониального правителя Дании. Некоторые хотят поместить ее в музей. Поэтому было принято решение провести голосование в интернете, которое продолжалась с 3 по 21 июля.

Согласно результатам, 923 человека проголосовали за то, чтобы статуя осталась. 600 выступили за то, чтобы ее убрать.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, когда она стала частью королевства Дания. Сегодня Гренландия обладает широкой автономией, но все еще сильно зависит от грантов из Дании.

Эгеде, родившийся на севере Норвегии, открыл Гренландию как датскую колонию в начале 18 века. Он получил королевскую поддержку в тогдашнем объединенном королевстве Дания-Норвегия, чтобы исследовать Гренландию, надеясь восстановить контакт с давно потерянными норвежскими поселенцами. Однако он не нашел ни одного - жители все были инуитами.

Он основал торговую компанию и лютеранскую миссию близ современного Нуука.

Около 23 тысяч жителей Гренландии могли принять участие в опросе, но недостаток рекламы и летний сезон могли повлиять на явку.

Окончательно судьбу статую решит местная власть.