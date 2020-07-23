Світові лідери надішлють відеоролики замість поїздки на вересневу Генасамблею ООН

Світові лідери надішлють на наступну сесію Генеральної Асамблеї ООН відеозаписи замість того, щоб зібратися фізично у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Щорічна зустріч на високому рівні мала стати тижневим святкуванням 75-ї річниці з часу заснування всесвітнього органу. Генеральний секретар асамблеї Антоніу Гутерріш запропонував у травні, щоб лідери відправили відеозаписи своїх заяв через вірогідні проблеми з поїздками.

Це крок може прокласти шлях для участі в засіданні людям, які побоюються подорожувати до Сполучених Штатів, наприклад, лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У середу Генасамблея схвалила спеціальні заходи на вересневу сесію.

"Кожна держава-член, держава-спостерігач і Європейський Союз можуть подати заздалегідь записану заяву глави своєї держави… яка буде показана в залі Генеральної після подання їх представником, який буде фізично присутній", - сказано в рішенні.

Усі паралельні заходи, які традиційно відбуваються в кулуарах дебатів Генасамблеї, рекомендовано перенести на віртуальні платформи, щоб обмежити присутність людей.