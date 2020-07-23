Мировые лидеры пришлют видеоролики вместо поездки на сентябрьскую Генассамблею ООН

Мировые лидеры пришлют на следующую сессию Генеральной Ассамблеи ООН видеозаписи вместо того, чтобы собраться физически в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ежегодная встреча на высоком уровне должна была стать недельным празднованием 75-й годовщины со дня основания всемирного органа. Генеральный секретарь ассамблеи Антониу Гутерриш предложил в мае, чтобы лидеры отправили видеозаписи своих заявлений через вероятны проблемы с поездками.

Это шаг может проложить путь для участия в заседании людям, которые опасаются путешествовать в Соединенные Штаты, например, лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В среду Генассамблея приняла специальные меры на сентябрьскую сессию.

"Каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский Союз могут подать заранее записанные заявления главы государства ... которые будут показана в зале Генеральной ассамблеи после представления их представителем, который будет физически присутствовать", - говорится в решении.