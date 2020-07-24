В Угорщині масово звільняються журналісти провідного сайту новин, заявляють про тиск уряду

Три редактори провідного незалежного новинного сайту Угорщини Index.hu і понад 70 співробітників написали заяви про звільнення після звільнення їх головного редактора, що, за їхніми словами, було "відкритої спробою чинити тиск".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Index.hu.

Журналісти, що представляють близько двох третин редакції, заявили, що вирішили піти після того, як голова ради директорів відхилив їх прохання повернути на посаду головного редактора Шабольца Дулла.

Його відставка посилила стурбованість угорських журналістів тим, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана підсилює тиск на свободу преси.

"Ми роками говорили, що вважаємо, що існує дві умови для незалежної роботи Index: не повинно бути ніякого зовнішнього втручання в контент, що публікується в Index, або в його склад і структуру. Його звільнення є явним втручанням у склад редакції, і ми не можемо розглядати це як щось ще, крім відкритої спроби чинити тиск", - йдеться в заяві.

Index близько місяця тому виставив свій так званий "барометр незалежності" на рівень "в небезпеці", щоб сигналізувати про те, що видання бачить спроби ззовні вплинути на його контент. Це барометр публікується з 2018 року.

У середу Ласло Бодолай, керівник фонду, якому належить видавець сайту Index.hu Zrt., заявив, що Дулл не зміг контролювати внутрішню напруженість, що виникла в результаті передбачуваних спроб вплинути на редакцію. Бодолай сказав, що це призвело до безладу і падіння доходів, тому, що рекламодавці почали йти.

Він сказав, що політична незалежність сайту не перебуває під загрозою.

Дулл у свою чергу заявив, що, на його думку, його звільнили через колонки, які він написав на сайті про спроби зовнішнього впливу, а також через попередження, яке він випустив на індикаторі незалежності Index.