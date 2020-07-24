В Венгрии массово увольняются журналисты ведущего новостного сайта, заявляют о давлении

Три редактора ведущего независимого новостного сайта Венгрии Index.hu и более 70 сотрудников написали заявления об увольнении после увольнения их главного редактора, что, по их словам, было "открытой попыткой оказать давление".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Index.hu.

Журналисты, представляющие около двух третей редакции, заявили, что решили уйти после того, как председатель совета директоров отклонил их просьбу вернуть на должность главного редактора Шабольца Дулла.

Его отставка усилила обеспокоенность венгерских журналистов тем, что правительство премьер-министра Виктора Орбана усиливает давление на свободу прессы.

"Мы годами говорили, что считаем, что существует два условия для независимой работы Index: не должно быть никакого внешнего вмешательства в контент, публикуемый в Index, или в его состав и структуру. Его увольнение является явным вмешательством в состав редакции, и мы не можем рассматривать это как что-то еще, кроме открытой попытки оказать давление", - говорится в заявлении.

Индекс, который около месяца назад выставил свой так называемый "барометр независимости" на уровень "в опасности", чтобы сигнализировать о том, что издание видит попытки извне повлиять на его контент. Индекс публикуется с 2018 года.

В среду Ласло Бодолай, руководитель фонда, которому принадлежит издатель сайта Index.hu Zrt., заявил, что Дулл не смог контролировать внутреннюю напряженность, возникшую в результате предполагаемых попыток повлиять на редакцию. Бодолай сказал, что это привело к беспорядку и падению доходов, так как рекламодатели начали уходить.

Он сказал, что политическая независимость сайта не находится под угрозой.

Дулл сказал, что, по его мнению, его уволили из-за колонок, которые он написал на сайте о попытках внешнего влияния, а также из-за предупреждения, которое он выпустил на индикаторе независимости Index.