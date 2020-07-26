Сербія хоче збільшити парк військових літаків на тлі напруженості на Балканах

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна посилить свої збройні сили і прагне закупити більше військових літаків в умовах наростаючої напруженості на Балканах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За словами Вучича, були зроблені "певні ініціативи" з купівлі парку винищувачів-бомбардувальників. При цьому він звинуватив США та інші західні країни в озброєнні сусідів Сербії і її колишньої провінції Косово.

"Американці, турки та німці піклуються про свою улюблену дитину", - сказав Вучич, маючи на увазі Косово. Він сказав, що нещодавно США поставили ряд бронетехніки силам безпеки Косово.

Під час екскурсії по танковій бригаді сербської армії Вучич заявив, що його країна не може конкурувати з "пожертвуваннями НАТО" своїм сусідам, коли мова заходить про озброєння, "тому ми повинні робити це самі".

Вучич не уточнив, які саме військові літаки Сербія планує закупити, але проурядові ЗМІ повідомили, що його уряд офіційно запросив у США поставку 20 винищувачів-бомбардувальників. Вашингтон поки не відповів на запит Белграда. Зазначається, що в разі відмови Сербія, швидше за все, закупить російський штурмовик Су-25.

Сербія, яка претендує на військовий нейтралітет, нещодавно отримала від Росії складну зенітну систему, а також винищувачі, ударні вертольоти і бронетехніку. Інший союзник Сербії, Китай, поставив країні військові безпілотники.

Американські офіційні особи в минулому відкрито говорили про введення санкцій проти Сербії, якщо Москва направить в цю країну більше озброєнь, особливо тих, які можуть поставити під загрозу безпеку сусідніх держав-членів НАТО.