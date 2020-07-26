Сербия хочет увеличить парк военных самолетов на фоне напряженности на Балканах

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна усилит свои вооруженные силы и стремится закупить больше военных самолетов в условиях нарастающей напряженности на Балканах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По словам Вучича, были сделаны "определенные инициативы" по покупке парка истребителей-бомбардировщиков. При этом он обвинил США и другие западные страны в вооружении соседей Сербии и ее бывшей провинции Косово.

"Американцы, турки и немцы заботятся о своей любимой ребенка", - сказал Вучич, имея в виду Косово. Он сказал, что недавно США поставили ряд бронетехники силам безопасности Косово.

Во время экскурсии по танковой бригаде сербской армии Вучич заявил, что его страна не может конкурировать с "пожертвованиями НАТО" своим соседям, когда речь заходит о вооружении, "поэтому мы должны делать это сами".

Вучич не уточнил, какие именно военные самолеты Сербия планирует закупить, но проправительственные СМИ сообщили, что его правительство официально запросил у США поставку 20 истребителей-бомбардировщиков. Вашингтон пока не ответил на запрос Белграда. Отмечается, что в случае отказа Сербия, скорее всего, закупит российский штурмовик Су-25.

Сербия, которая претендует на военный нейтралитет, недавно получила от России сложную зенитную систему, а также истребители, ударные вертолеты и бронетехнику. Другой союзник Сербии, Китай, поставил стране военные беспилотники.

Американские официальные лица в прошлом открыто говорили о введении санкций против Сербии, если Москва направит в эту страну больше вооружений, особенно тех, которые могут поставить под угрозу безопасность соседних государств-членов НАТО.