Столиця Сербії оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

Міський голова Белграда Зоран Радоичич за пропозицією міського штабу з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про оголошення надзвичайного стану в столиці Сербії через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський телеканал РТС.

Рішення про введення надзвичайної ситуації набирає чинності сьогодні, повідомила міська адміністрація.

Радоичич раніше заявив, що 82,5% всіх заражених у Сербії знаходяться у Белграді, саме тому місто приймає рішення про введення надзвичайної ситуації.

Він також оголосив про прийняття рішень щодо запровадження трьох заходів для попередження подальшому поширенню вірусу.

Обмежується кількість людей під час публічних зібрань, 100 в приміщенні та 500 на відкритому повітрі; забороняється робота нічних клубів з 11 вечора до 6 ранку, це стосується і закладів громадського харчування, у яких немає літніх майданчиків; вводиться більш жорсткий контроль за носінням масок в транспорті та торгівельних центрах, із накладенням штрафів на порушників.

За останніми даними, кількість активних випадків коронавірусу в Сербії становить 1966.

Нагадаємо, Сербія увійшла до списку 15 безпечних країн, для яких Євросоюз погодився відкрити зовнішні кордони.