У Франції судитимуть 4 осіб, підозрюваних у підпалі вежі 5G

У Франції перед судом постануть четверо осіб, підозрюваних у підпалі вежі зв’язку 5G.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Займання вежі у промзоні міста Дуе, що на півночі країни неподалік від Лілля, сталося у ніч з 2 на 3 травня.

Пожежники, які прибули на місце, встановили, що причиною займання став підпал. Збитки від пожежі оцінили "від 300 тисяч до 500 тисяч євро".

Шістьох підозрюваних, п'ятьох молодиків та одну дівчину, заарештували ще 30 червня. Після перших допитів дівчину відпустили, щодо неповнолітнього хлопця почали слідство за "пошкодження майна в організованій групі".

Справу щодо решти чотирьох, віком від 22 до 32 років, вже сьогодні розглядатиме суд.

Як зазначає AFP, останнім часом пошкодження антен зв’язку у Франції почастішали. Часто до цього вдаються прихильники конспірологічних теорій довкола веж 5G. Якою була мотивація у конкретно цьому випадку, не повідомляється.