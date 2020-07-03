Во Франции будут судить четырех человек, подозреваемых в поджоге вышки 5G

Во Франции перед судом предстанут четыре человека, подозреваемые в поджоге вышки связи 5G.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Возгорание башни в промзоне города Дуэ, на севере страны недалеко от Лилля, произошло в ночь со 2 на 3 мая.

Прибывшие на место, установили, что причиной пожара стал поджог. Ущерб оценили "от 300 тыс. до 500 тыс. евро".

Шестерых подозреваемых, пять мужчин и одну девушку, арестовали еще 30 июня. После первых допросов девушку отпустили, в отношении несовершеннолетнего парня начали следствие по "повреждению имущества в организованной группе".

Дело остальных четырех подозреваемых в возрасте от 22 до 32 лет уже сегодня будет рассматривать суд.

Как отмечает AFP, в последнее время повреждения антенн связи во Франции участились. Часто к этому прибегают сторонники конспирологических теорий вокруг вышек 5G. Какой была мотивация в конкретно этом случае, не сообщается.