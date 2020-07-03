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У Франції починають розслідування щодо реагування на пандемію трьох ексміністрів

П'ятниця, 3 липня 2020, 20:39

У Франції щодо експрем'єра та двох ексміністрів охорони здоров'я починають попереднє розслідування щодо їхнього реагування на пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, про це оголосив генеральний прокурор Касаційного суду Франсуа Молен.

Загалом щодо членів уряду було подано 90 позовів. З тих, які вже розглянуті, 34 відхилили, а 9 - передали для попереднього розслідування.

Вони стосуються рішень експрем'єра Едуара Філіпа та двох міністрів охорони здоров’я – Аньєс Бюзен та її наступника Олів’є Верана. 

Перші позови почали надходити ще на початку березня. У них йшлося про "створення загрози для життя інших", "неумисне вбивство", "ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпеці" та несвоєчасне вжиття заходів для стримання пандемії.

Досі комісія досліджувала, які з них є підстави передавати для подальшого розгляду.

Попереднє розслідування здійснюватиме Суд юстиції (Cour de Justice de la République) - інституція, уповноважена розслідувати законність дій посадових осіб на рівні міністерств. 

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

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Франція Коронавірус
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