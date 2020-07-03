Во Франции расследуют реагирование на пандемию трех экс-министров

Во Франции против експремьера и двух экс-министров здравоохранения начинают предварительное расследование по поводу их реагирования на пандемию коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, об этом объявил генеральный прокурор Кассационного суда Франсуа Молен.

Всего против членов правительства было подано 90 исков. Из тех, которые уже рассмотрены, 34 отклонили, а 9 - передали для предварительного расследования.

Они касаются решений експремьера Эдуара Филиппа и двух министров здравоохранения - Аньес Бюзен и ее преемника Оливье Верана.

Первые иски начали поступать еще в начале марта. В них говорилось о "создании угрозы для жизни других", "непредумышленном убийстве", "неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности" и несвоевременном принятие мер для сдерживания пандемии.

До сих пор комиссия исследовала, какие из них есть основания передавать для дальнейшего рассмотрения.

Предварительное расследование будет осуществлять Суд юстиции (Cour de Justice de la République), уполномоченный расследовать законность действий должностных лиц на уровне министерств.

Напомним, сегодня премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.