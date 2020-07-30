У Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%

Енергія з відновлюваних джерел у 1-й половині 2020 року склала більше половини електроенергії, спожитої у Німеччині.

Як пише "Європейська правда з посиланням на Deutsche Welle, про це свідчать попередні дані Федерального об'єднання підприємств енерго - і водопостачання( BDEW), оприлюднені в четвер, 30 липня.

Раніше аналогічні відомості опублікувало і Федеральне відомство із захисту навколишнього середовища, навівши дані "близько 50 відсотків".

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Це перший раз, коли "зелена енергетика" забезпечила більше половини використаної електроенергії в країні за півріччя.

Зростання частки ВДЕ може бути пов'язане частково з загальним зниженням електроспоживання в Німеччині через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Це вже не перший рекорд "зеленої енергетики" у 2020 році. За підсумками першого кварталу 2020 року відновлювана енергетика вперше виробила в Німеччині більше електроенергії, ніж традиційна - 51,2%.