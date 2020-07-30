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В Германии доля "зеленой" энергии среди потребленной за полугодие впервые превысила 50%

Четверг, 30 июля 2020, 11:33

Энергия из возобновляемых источников в первой половине 2020 года составила более половины электроэнергии, потребленной в Германии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля.

Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные "около 50 процентов".

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Это первый раз, когда "зеленый энергетика" обеспечила больше половины использованной электроэнергии в стране за полугодие.

Рост доли ВИЭ может быть связано частично с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Это уже не первый рекорд "зеленой энергетики" в 2020 году. По итогам первого квартала 2020 возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная - 51,2%.

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