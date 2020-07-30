ЄС на рік продовжив санкції проти КНДР

Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї.

Про це у четвер повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Рада затвердила список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під автономні санкції ЄС проти Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказано у повідомленні.

Читайте також США розширили санкції проти КНДР

Таким чином існуючі обмежувальні заходи, заборона на поїздки і заморожування активів, діятимуть протягом року до наступного щорічного перегляду.

Санкції запроваджені щодо осіб і компаній, причетних до розробки програм ядерної зброї, балістичних ракет чи іншої зброї масового знищення, а також за уникнення санкцій.

Санкції діють щодо 57 фізичних осіб та 9 компаній.

"Санкції ЄС проти КНДР є жорсткішими, ніж щодо будь-якої іншої країни. Вони були прийняті у відповідь на діяльність КНДР по розробці ядерної зброї і балістичних ракет, яка суперечить з численними резолюціями РБ ООН", - нагадали у Раді ЄС.