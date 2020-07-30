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ЕС на год продлил санкции против КНДР

Четверг, 30 июля 2020, 13:59

Европейский Союз продлил на год санкции против Северной Кореи.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции Евросоюза против Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении.

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Таким образом существующие ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание активов будут действовать в течение года, до следующего ежегодного пересмотра.

Санкции введены в отношении лиц и компаний, причастных к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкций.

Санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний.

"Санкции ЕС против КНДР являются более жесткими, чем против любой другой страны. Они были приняты в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН", - напомнили в Совете ЕС.

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