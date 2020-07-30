У Німеччині підрахували кількість легальних повій з українським громадянством

У Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 276 повій з українським громадянством.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію DW отримало у Федеральному статистичному відомстві.

Також зазначається, що офіційно зареєстрованих у цій сфері послуг росіянок - 278, у той час як громадянок Білорусі - 61 особа.

30 липня німецьке статистичне відомство опублікувало загальний звіт, у якому повідомлялося, що всього у Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 40 400 повій. У відомстві зауважили, що ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно.

Найбільшу частку серед зареєстрованих повій складають громадянки Румунії – 35% (14 300 осіб). 19% (7700) повій є власницями німецького паспорта. За ними слідують громадянки Болгарії (11%, 4300 осіб) і громадянки Угорщини (8%, 3100 осіб).

Вік 78 відсотків повій становив від 21 до 44 років. 17 відсотків мали 45 років і більше, 5 відсотків - від 18 до 20 років.

Наприкінці 2018 року у Німеччині було зареєстровано 32 800 повій. Вперше таку статистику почали збирати у 2017 році. З 1 липня 2017 року в Німеччині набув чинності закон про захист прав осіб, що займаються проституцією.

За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 тисяч працівниць та працівників сфери секс-послуг.