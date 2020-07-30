Ісландія відновлює деякі коронавірусні обмеження через нові спалахи

Уряд Ісландії в четвер відновив обмеження на проведення громадських зібрань після того, як у країні виявили як мінімум два нові кластери зараження коронавірусом.

Про це йдеться у заяві уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Заходи, які ми вводимо зараз, покликані позбавити нас від необхідності більш жорстких обмежень в майбутньому", - прокоментувала прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттір.

Посилені заходи обмежать публічні зібрання до 100 осіб і відновлюють правило соціального дистанціювання у 2 метри. Лише тиждень тому ісландський уряд оголосив про подальше ослаблення обмежень, дозволивши зібрання до 1000 осіб.

Нові заходи набудуть чинності 31 липня, заявили в уряді.

Ісландія домоглася великих успіхів у боротьбі з епідемією коронавірусу завдяки агресивній стратегії тестування і відстеження контактів, а також жорсткому карантину на вулканічному острові.

Всього в Ісландії було діагностовано 1872 людини з COVID-19, з яких 39 зараз ізольовані з активною інфекцією. 10 людей померли.