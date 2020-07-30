Исландия возобновляет некоторые коронавирусные ограничения из-за новых вспышек

Правительство Исландии в четверг возобновило ограничения на проведение общественных собраний после того, как в стране обнаружили как минимум два новых кластера заражения коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Меры, которые мы вводим сейчас, призваны избавить нас от необходимости более жестких ограничений в будущем", - прокомментировала премьер-министр Катрин Якобсдоттир.

Усиленные меры ограничат публичные собрания до 100 человек и восстанавливают правило социального дистанцирования в 2 метра. Всего неделю назад исландское правительство объявило о дальнейшем ослаблении ограничений, позволив собрание до 1000 человек.

Новые меры вступят в силу 31 июля, заявили в правительстве.

Исландия добилась больших успехов в борьбе с эпидемией коронавируса благодаря агрессивной стратегии тестирования и отслеживания контактов, а также жесткому карантину.

Всего в Исландии было диагностировано 1872 человека с COVID-19, из которых 39 сейчас изолированы с активной инфекцией. 10 человек умерли.