Кіпр зробив обов'язковими маски для обличчя в закритих приміщеннях

Влада Кіпру ухвалили рішення про обов'язкове носіння масок для обличчя в закритих приміщеннях відсьогодні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Рішення почне діяти з півночі п'ятниці, порушникам загрожує штраф в 300 євро.

Міністр також оголосив про обмеження щодо зібрань у Лімасолі.

Іоанну сказав, що він і міністр юстиції дали нові суворі інструкції компетентним органам для забезпечення дотримання правил щодо запобігання поширення коронавірусу після того, як перевірки зафіксували ігнорування багатьох правил.

"Ми одні з небагатьох країн у світі, які успішно впоралися з цим пандемією", - сказав Іоанну.

За його словами, скасування низки обмежень призвело до того, що багато хто ігнорував правила особистого захисту і соціальні дистанції, а люди, які повинні були самоізолюватись, цього не робили.