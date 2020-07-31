Кипр сделал обязательными маски для лица в закрытых помещениях

Власти Кипра приняли решения об обязательном ношении масок для лица в закрытых помещениях с сегодняшнего дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Решение начнет действовать с полуночи пятницы, нарушителям грозит штраф в 300 евро.

Министр также объявил об ограничениях в отношении собраний в Лимасоле.

Иоанну сказал, что он и министр юстиции дали новые строгие инструкции компетентным органам для обеспечения соблюдения правил по предотвращению распространения коронавируса после того, как проверки зафиксировали игнорирование многих правил.

"Мы одни из немногих стран в мире, которые успешно справились с этой пандемией", - сказал Иоанну.

По его словам, отмена многих ограничений привела к тому, что многие игнорировали правила личной защиты и социальные дистанции, а люди, которые должны были самоизолироваться, этого не делали.