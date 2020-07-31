2/3 американців не схвалюють реагування Трампа на пандемію, протести та відносини з РФ

Близько двох третин американців не схвалюють реагування Трампа на пандемію, протести щодо расової рівності та дії у відносинах з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АВС news, про це свідчать результати соцопитування від ABC News/Ipsos.

Близько 36% схвалюють реагування Трампа на протести, не схвалюють – 64%.

52% вважають, що рішення задіяти федеральні сили правоохоронців для реагування на протести погіршило ситуацію.

30% вважають, що вонj, навпаки, вплинулj позитивно. На думку ще 19%, це рішення не мало значного впливу в кращий чи гірший бік.

Реагування Трампа на пандемію позитивно оцінюють 34% респондентів, негативно – 66%.

Рішення президента у відносинах з Росією схвалюють 36%, не схвалюють – 63%, 1% - не визначилися.

При цьому, спостерігається чіткий розподіл оцінок за партійними симпатіями респондентів та рівнем освіти. Прихильники республіканської партії переважною більшістю схвалюють дії президента (реагування на пандемію – 44%, на протести – 78%, питання у відносинах з Росією – 80%), тоді як серед прихильників демократів підтримка дій Трампа становить 7-8%.

Опитування проводилося 29-30 липня 2020 року. Всього опитали 730 повнолітніх респондентів. Похибка становить 4,0%.

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