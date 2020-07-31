2/3 американцев не одобряют реагирование Трампа на пандемию, протесты и отношения с РФ

Около двух третей американцев не одобряют реагирования Трампа на пандемию, протесты за расовое равенство и действия в отношениях с Россией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АВС news, об этом свидетельствуют результаты соцопроса от ABC News/Ipsos.

Около 36% одобряют реагирование Трампа на протесты, не одобряют - 64%.

52% считают, что решение задействовать федеральные силы правоохранителей для реагирования на протесты ухудшило ситуацию.

30% считают, что оно, наоборот, повлияло положительно. По мнению еще 19%, это решение не имело значительного влияния в лучшую или худшую сторону.

Реагирование Трампа на пандемию положительно оценивают 34% респондентов, отрицательно - 66%.

Решения президента в отношениях с Россией одобряют 36%, не одобряют - 63%, 1% - не определились.

При этом, наблюдается четкое разделение оценок по партийным симпатиям респондентов и уровню образования. Сторонники республиканской партии подавляющим большинством одобряют действия президента (реагирование на пандемию - 44%, на протесты - 78%, вопрос в отношениях с Россией - 80%), тогда как среди сторонников демократов поддержка действий Трампа составляет 7-8%.

Опрос проводился 29-30 июля 2020 года. Всего опросили 730 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет 4,0%.

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