У Польщі сталася ДТП за участі трьох автобусів, 14 постраждалих

У Польщі сталася ДТП за участі двох великих автобусів і мікроавтобуса, внаслідок інциденту 14 людей травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WP.

Аварія сталася вчора близько 7 вечора на вузькому автошляху між населеними пунктами Рогово та Дзьвіжино, у Західнопоморському воєводстві.

Детальні обставини ДТП ще встановлюють. Попередньо повідомляється, що зіткнулися два більші автобуси, що прямували у протилежних напрямках, зачепивши при цьому запаркований поруч 9-місний мікроавтобус. На місце події виїхали близько 10 пожежних бригад та гелікоптери медичної служби.

У всіх транспортних засобах було 19 людей. З них 14 отримали травми різної тяжкості, п’ятьох госпіталізували, у тому числі медичними гелікоптерами. Серйозні травми отримав один із водіїв більших автобусів.

За інформацією RMF FM, евакуйовані гелікоптерами – 10-річна дитина та 40-річна жінка.

Кореспонденти повідомляють, що пасажирам автобусів пощастило сидіти переважно не в тих частинах, які від удару постраждали найбільше.

Попередньо відомо, що усі водії були тверезими.