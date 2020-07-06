В Польше произошло ДТП с участием трех автобусов, 14 пострадавших

В Польше произошло ДТП с участием двух больших автобусов и микроавтобуса, в результате инцидента 14 человек травмированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP.

Авария произошла вчера около 7 вечера на узкой автодороге между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве.

Подробные обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Предварительно сообщается, что столкнулись два больших автобуса, направлявшихся в противоположных направлениях, задев при этом запаркованный рядом 9-местный микроавтобус.

Во всех транспортных средствах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной тяжести, пять госпитализированы, в том числе медицинскими вертолетами. Серьезные травмы получил один из водителей большого автобуса.

По информации RMF FM, эвакуированы вертолетами 10-летний ребенок и 40-летняя женщина.

Корреспонденты сообщают, что пассажирам автобусов повезло сидеть преимущественно не в тех частях, которые от удара пострадали больше всего.

Предварительно известно, что все водители были трезвыми.