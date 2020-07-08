Шахраював з екзаменами і має психологічні проблеми: 6 фактів з нової книги про Трампа

Племінниця Дональда Трампа Мері Трамп написала книгу, в якій президент США описується як людина, яка, можливо, страждає від численних психологічних розладів і яка вкрай не підходить на посаду глави держави.

Як повідомляє "Європейська правда", основні тези із книги опублікувало видання Politico, яке ознайомилося зі змістом.

Мері Трамп - дочка старшого брата президента Фреда Трампа-молодшого, пілота авіакомпанії, який страждав від алкоголізму і помер від серцевого нападу у 42 роки. Вона є клінічним психологом, має ступінь доктора наук в університеті Адельфі в Нью-Йорку.

Молодший брат президента Роберт Трамп намагається зупинити публікацію книги "Занадто багато і ніколи не вистачає: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі", копії якої вже були розповсюджені у ЗМІ. Видавець Simon&Schuster в понеділок перемістив дату публікації на наступний вівторок.

Ось деякі найбільш викривальних і запальних тверджень із книги:

1. Трамп шахраював з екзаменами

Мері Трамп звинувачує президента в тому, що він заплатив хлопцю, щоб той здав за нього тест для вступу до коледжу в США.

"Це було набагато легше здійснити в той час, до посвідчень особи з фотографією та комп'ютеризованих записів. Дональд, якому ніколи не бракувало коштів, добре платив своєму приятелеві ", - пише в книзі Мері Трамп. За словами автора, сестра Трампа часто робила для нього домашнє завдання в старшій школі, що допомогло йому вступити в Пенсільванський університет.

2. Сестра Трампа назвала його "клоуном" після того, як він оголосив про свою президентську кампанію. Меріенн Трамп Баррі, суддя федерального апеляційного суду в Нью-Джерсі у відставці, вважала брата Дональда "клоуном", який ніколи не міг би виграти президентство, пише Мері Трамп.

Після обіду з автором після того, як у 2015 році Дональд Трамп оголосив, що буде балотуватися в президенти, Трамп Баррі сказала, що у її брата "немає принципів. Жодних!" і що "єдиний раз, коли Дональд ходив до церкви, був, коли там були камери. Це приголомшливо".

3. Трамп сказав, що "ледь знає" свою невістку

На сімейній вечері в Білому домі в 2017 році Трамп заявив, що майже не знає своєї невістки Лари Трамп, хоча вона була з сином президента Еріком Трампом майже вісім років.

"Я ледве навіть знав, хто вона в дідька, якщо чесно, але тоді вона виголосила чудову промову під час кампанії в Джорджії на мою підтримку", - сказав президент, згідно з книгою.

4. Племінниця Трампа каже, що той страждає від багатьох психологічних проблем

Окрім того, що, на її думку, дядько відповідає дев'яти критеріям клінічного нарцисизму, Мері Трамп вважає, що він також може страждати від антисоціального розладу особистості, залежного розладу особистості та "довгого недіагностованого невдалого навчання, яке десятиліттями заважало його здатності обробляти інформацію".

Вона також вважає, що він може страждати від розладу сну, спричиненого кофеїном, внаслідок споживання дієтичної кока-коли, яку він, як повідомляється, п'є щодня.

5. Сестра Трампа також сказала йому "залишити свій Twitter вдома" перед зустріччю з Кім Чен Ином

Сестра дзвонила до Білого дому у червні 2018 року, щоб попередити Трампа про його поведінку перед зустріччю з лідером КНДР. Її послання до секретаря президента: "Скажи йому, що його старша сестра зателефонувала з невеликою сестринською порадою. Підготуватися. Вчитися у тих, хто знає, що робить. Триматися подалі від Денніса Родмана. І залишити його Twitter вдома".

6. Батько президента використовував антисемітські вислови

Батько Дональда Трампа, Фред Трамп-старший, який був нью-йоркським забудовником, часто використовував антисемітський термін "Jew me down" (що означає, непомірно підвищити ціну, обманути). І Фред Трамп-молодший, і Дональд Трамп притягалися до суду урядом США на початку 1970-х років за нібито дискримінацію афроамериканців.

Нагадаємо, нещодавно книгу про роботу Трампа на посаді президента написав його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон. У ній стверджується, що у телефонних розмовах зі світовими лідерами часто був непідготовлений до обговорення серйозних питань, а також ображав їх, особливо жінок.

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