Жульничал с экзаменами и имеет психологические проблемы: 6 фактов из новой книги о Трампе

Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп написал книгу, где президент США описывается как человек, который, возможно, страдает от многочисленных психологических расстройств и крайне не подходит на должность главы государства.

Как сообщает "Европейская правда", основные положения из книги опубликовало издание Politico, которое ознакомилось с содержанием.

Мэри Трамп - дочь старшего брата президента Фреда Трампа-младшего, пилота авиакомпании, который страдал от алкоголизма и умер от сердечного приступа в 42 года. Она клинический психолог со степенью доктора наук в университете Адельфи в Нью-Йорке.

Младший брат президента Роберт Трамп пытается остановить публикацию книги "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире", копии которой уже распространены в СМИ. Издатель Simon & Schuster в понедельник переместил дату публикации на следующий вторник.

Вот некоторые наиболее обличительные утверждения из книги:

Трамп мошенничал с экзаменами

Мэри Трамп обвиняет президента в том, что он заплатил парню, чтобы тот сдал за него тест для поступления в колледж в США.

"Это было гораздо легче осуществить в то время, до удостоверений личности с фотографией и компьютеризированных записей. Дональд, которому всегда хватало денег, хорошо платил своему приятелю", - пишет в книге Мэри Трамп. По словам автора, сестра Трампа часто делала для него домашние задания в старшей школе, что помогло ему вступить в Пенсильванский университет.

Сестра Трампа назвала его "клоуном" после того, как он объявил о своей президентской кампании

Мэриэнн Трамп Барри, судья федерального апелляционного суда в Нью-Джерси в отставке, считала брата Дональда "клоуном", который никогда не мог бы выиграть президентство, пишет Мэри Трамп.

После обеда с автором после того, как в 2015 году Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться в президенты, Трамп Барри сказала, что у ее брата "нет принципов, никаких!" и "единственный раз, когда Дональд ходил в церковь – это когда там были камеры. Это потрясающе".

Трамп сказал, что "едва знает" свою невестку

На семейном ужине в Белом доме в 2017 году Трамп заявил, что почти не знает свою невестку Лару Трамп, хотя она была с сыном президента Эриком Трампом почти восемь лет.

"Я едва даже знал, кто она, если честно, но тогда она произнесла замечательную речь во время кампании в Джорджии в мою поддержку", - сказал президент, согласно книге.

Племянница Трампа говорит, что он страдает от многих психологических проблем

Помимо того, что, по ее мнению, дядя соответствует девяти критериям клинического нарциссизма, Мэри Трамп считает, что он также может страдать от антисоциального расстройства личности, зависимого расстройства личности и "длительного недиагностированного неудачного обучения, которое десятилетиями мешало его способности обрабатывать информацию".

Она также считает, что он может страдать от расстройства сна, вызванного кофеином, в результате потребления диетической кока-колы, которую он, как сообщается, пьет каждый день.

Сестра Трампа также сказала ему "оставить свой Twitter дома" перед встречей с Ким Чен Ыном

Сестра звонила в Белый дом в июне 2018 года, чтобы предупредить Трампа о его поведении перед встречей с лидером КНДР. Ее послание к секретарю президента: "Скажи ему, что его старшая сестра позвонила с небольшим сестринским советом. Подготовиться. Учиться у тех, кто знает, что делает. Держаться подальше от Денниса Родмана. И оставить его Twitter дома".

Отец президента использовал антисемитские выражения

Отец Дональда Трампа, Фред Трамп-старший, был нью-йоркским застройщиком, часто использовал антисемитский термин "Jew me down" (что означает, непомерно повысить цену, обмануть). И Фред Трамп-младший, и Дональд Трамп привлекались к суду правительством США в начале 1970-х годов за якобы дискриминацию афроамериканцев.

Напомним, недавно книгу о работе Трампа на посту президента написал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. В ней утверждается, что при телефонных разговорах с мировыми лидерами Трамп часто был не подготовлен к обсуждению серьезных вопросов, а также оскорблял их, особенно женщин.

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