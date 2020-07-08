Мешканець Естонії, який на 100 днів застряг в аеропорту Маніли через пандемію, спізнився на рейс додому

Мешканець Естонії, який на 100 днів застряг у філіппінському аеропорту через пандемію коронавірусу, спізнився на свій рейс додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське Postimees.

Мешканець Естонії Роман Трофімов у зв’язку з пандемією і ситуацією з документами застряг в аеропорту філіппінської столиці і фактично прожив там 100 днів, не маючи можливості ані вийти у місто, ані прилетіти додому. Його історія набула в країні широкого розголосу.

МЗС Естонії змогло організувати його евакуацію і сьогодні чоловік мав нарешті прибути до Таллінна о 13:20 – але спізнився на пересадку в Амстердамі.

"Для усіх, хто хотів мене зустріти: на жаль, не встиг на посадку на літак до Естонії з Амстердама. Не бачу причин перейматися, на день раніше чи пізніше я потраплю додому. Моєю головною метою було отримати свободу і вибратися з філіппінського полону, і вона досягнена. Я тепер вільна людина", - написав Трофімов у своєму Facebook.

Для всех кто хотел меня встретить к сожалению не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама. Не вижу причин... Опубліковано Roman Trofimov Середа, 8 липня 2020 р.

Він поки не відповів на запитання людей у коментарях, що стало причиною спізнення.

Наступний рейс до Таллінна планується завтра у той самий час.