Житель Эстонии, на 100 дней застрявший в аэропорту Манилы из-за пандемии, опоздал на рейс домой

Житель Эстонии, который на 100 дней застрял в филиппинском аэропорту из-за пандемии коронавируса, опоздал на свой рейс домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское Postimees.

Житель Эстонии Роман Трофимов в связи с пандемией и ситуацией с документами застрял в аэропорту филиппинской столицы и фактически прожил там 100 дней, не имея возможности ни выйти в город, ни прилететь домой. Его история получила в стране широкую огласку.

МИД Эстонии смог организовать его эвакуацию, и сегодня мужчина должен был наконец прибыть в Таллинн в 13:20 - но опоздал на пересадку в Амстердаме.

"Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, не успел на посадку на самолет в Эстонию из Амстердама. Не вижу причин беспокоиться, на день раньше или позже я попаду домой. Моей главной целью было получить свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек", - написал Трофимов в своем Facebook.

Для всех кто хотел меня встретить к сожалению не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама. Не вижу причин... Опубліковано Roman Trofimov Середа, 8 липня 2020 р.

Он пока не ответил на вопросы людей в комментариях, что стало причиной опоздания.

Следующий рейс в Таллинн планируется завтра в это же время.