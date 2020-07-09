У Словаччині найбільше нових хворих на коронавірус за добу з кінця квітня

Словаччина повідомила про найбільший щоденний стрибок нових випадків коронавірусу з 22 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Національний центр з питань охорони здоров’я повідомив про 53 нові випадки коронавірусу за добу, жодного летального випадку не зафіксовано. Проведено 2284 тестів, четверо пацієнтів одужали.

Станом на четвер у країні нараховується 364 активних випадків коронавірусу.

"53 нові випадки. Занадто багато для нас, щоб продовжувати покладатися на відповідальність людей. На жаль", - написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Ігор Матович.

Влада поки не повідомляла про повернення до суворіших карантинних заходів на регіональному чи національному рівні.

У Словаччині з початку пандемії було підтверджено 1851 випадок коронавірусу, померли 28 пацієнтів та вилікувалися 1477 осіб.

Словаччина однією з перших застосувала суворі заходи проти коронавірусу у березні, що допомогло їй утримати низьку кількість випадків. Більшість із цих заходів були скасовані.