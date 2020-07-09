Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Хорватию и Болгарию допустят к первому этапу вступления в еврозону - СМИ

Стефанишина и генсек НАТО обсудили партнерство Украины и Альянса

Подполковник украинского происхождения и главный свидетель против Трампа ушел из армии США

В Сербии продолжились акции протеста: требуют отставки президента и правительства






В Словакии наибольшее число новых больных коронавирусом за сутки с конца апреля

Четверг, 9 июля 2020, 13:11

Словакия сообщила о самом большом ежедневном скачке новых случаев коронавируса с 22 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Национальный центр по вопросам здравоохранения сообщил о 53 новых случаях коронавируса за сутки, ни одного летального случая не зафиксировано. Проведено 2284 тестов, четверо пациентов выздоровели.

По состоянию на четверг в стране насчитывается 364 активных случаев коронавируса.

"53 новых случая. Слишком много для нас, чтобы продолжать полагаться на ответственность людей. К сожалению", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Игорь Матович.

Власти пока не сообщали о возвращении к более суровым карантинным мерам на региональном или национальном уровне.

В Словакии с начала пандемии было подтверждено 1851 случай коронавируса, умерли 28 пациентов и вылечились 1477 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Словакия
powered by lun.ua