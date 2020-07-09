В Словакии наибольшее число новых больных коронавирусом за сутки с конца апреля

Словакия сообщила о самом большом ежедневном скачке новых случаев коронавируса с 22 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Национальный центр по вопросам здравоохранения сообщил о 53 новых случаях коронавируса за сутки, ни одного летального случая не зафиксировано. Проведено 2284 тестов, четверо пациентов выздоровели.

По состоянию на четверг в стране насчитывается 364 активных случаев коронавируса.

"53 новых случая. Слишком много для нас, чтобы продолжать полагаться на ответственность людей. К сожалению", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Игорь Матович.

Власти пока не сообщали о возвращении к более суровым карантинным мерам на региональном или национальном уровне.

В Словакии с начала пандемии было подтверждено 1851 случай коронавируса, умерли 28 пациентов и вылечились 1477 человек.