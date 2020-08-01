У Польщі третій день поспіль коронавірусний антирекорд: 658 випадків за добу

Польща третій день поспіль повідомляє про найбільшу кількість нових підтверджених випадків коронавірусу за добу.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я в суботу, зафіксовано 658 нових випадків, пише "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

У п'ятницю міністерство повідомило про 657 інфекцій, а в четвер - про 615. У суботу міністерство також оголосило про смерть 5 інфікованих людей віком від 55 до 94 років.

Загалом у Польщі з початку пандемії було підтверджено зараження у 46 346 осіб, з них 1 721 людина померла.

За останній тиждень липня, з суботи 25 липня по п’ятницю 31 липня, міністерство повідомило загало про 3 650 нових випадків зараження.

Прем'єр-міністр Польщі цього тижня не виключив посилення деяких обмежень, якщо ситуація погіршиться.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський заявив у суботу, що обмеження можуть вводитись на весіллях, які стали джерелом багатьох інфекцій за останні тижні.

Також спалах інфекції триває серед шахтарів. Санітарні служби пояснили це наслідком послаблення обмежень та умовами праці на вугільних шахтах, в яких важко застосувати соціальне дистанціювання.