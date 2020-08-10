Вакцина проти коронавірусу може бути готова до кінця року - єврокомісар

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес вважає, що вакцина від коронавірусу може бути готова вже в кінці цього або на початку наступного року.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькій діловій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

"Хоча робити прогнози наразі ризиковано, у нас є хороші ознаки того, що перша вакцина буде доступна в кінці цього або на початку наступного року", - сказала Кіріакідес.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца зробив аналогічний прогноз.

Нагадаємо, Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу, що розробляється компанією Sanofi-GSK.

Ще раніше, у червні, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca.

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