Вакцина от коронавируса может быть готова до конца года – еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес считает, что вакцина от коронавируса может быть готова уже в конце этого или начале следующего года.
Об этом она сказала в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".
"Хотя делать прогнозы сейчас рискованно, у нас есть хорошие признаки того, что первая вакцина будет доступна в конце этого или начале следующего года", - сказала Кириакидес.
На прошлой неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сделал аналогичный прогноз.
Напомним, Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией Sanofi-GSK.
Еще раньше, в июне, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 млн доз вакцин от коронавируса. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.
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